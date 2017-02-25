После победы над Реалом Валенсия уступила Алавесу, Севилья в дерби праздновала викторию над Бетисом, а Эйбар оказался сильнее Малаги.
gettyimages
25 февраля 2017, 23:54
Алавес – Валенсия 2:1
Голы: Гомес, 78, Катаи, 86 – Солер, 70
Алавес: Пачеко — Фемения, Лагуардиа, Феддаль, Тео — Льоренте, Ману Гарсия, Токеро (Ромеро, 75), Камараса (Катаи, 85), Ибаи Гомес — Сантос (Собрино, 61).
Валенсия: Диего Алвес — Канселу, Гарай, Абденнур, Сикейра — Парехо, Суарес (Начо Хиль, 88), Мунир (Перес, 67), Солер (Баккали, 88) — Орельяна, Дзадза.
Предупреждения: Лагуардиа, Тео, Ману Гарсия, Льоренте – Солер, Орельяна.
Удаление: Орельяна, 88.
Бетис – Севилья 1:2
Голы: Дурмиси, 36 – Меркадо, 56, Иборра, 76.
Бетис: Адан — Манди, Тошка (Мартен, 75), Дурмиси, Пеццелья — Пардо, Себальос, Петрос (Гутьеррес, 89), Пиччини — Кастро, Санабрия (Алегрия, 75).
Севилья: Рико — Рами, Эскудеро, Меркадо, Пареха — Нзонзи, Насри, Витоло, Сарабия (Бен-Йеддер, 46) — Васкес (Иборра, 46), Йоветич (Корреа, 83).
Предупреждения: Тошка, Пиччини, Мартен – Пареха, Сарабия, Нзонзи.
Эйбар – Малага 3:0
Голы: Адриан, 43, 50 (с пенальти), Энрич, 52.
Эйбар: Йоэль – Капа, Рамос, Леджун, Арбилья – Эскаланте, Гарсия – Леон, Адриан, Инуи – Энрич (Ривера, 69).
Малага: Камени – Розалес, Эрнандес, М. Торрес, Х. Карлос – Льоренте, Дуда (Шарлес, 57) – Кеко, Форналс, Хони – Сантос.
Предупреждения:Бебе – Хави, Росалес, Форналс, Оливерос.
Удаление: Росалес, 64