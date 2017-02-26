"Бетис был лучше, чем мы во многих аспектах игры в течении первой половины встречи. Мы понимали, что во втором тайме нужно радикально все менять".

"После перерыва мы показали хороший футбол, создали много моментов, что и позволило нам победить".

"Сейчас я очень рад, ведь эта победа позволила нам выйти на первую строчку чемпионата Испании."

Следующий матч в рамках испанского первенства Севилья проведет против Атлетико.