Испания

Сампаоли: Победа над Бетисом была очень важна

Главный тренер Севильи Хорхе Сампаоли поделился своими впечатлениями после победы над Бетисом (2:1).

Хорхе Сампаоли, Football.ua

"Бетис был лучше, чем мы во многих аспектах игры в течении первой половины встречи. Мы понимали, что во втором тайме нужно радикально все менять".



"После перерыва мы показали хороший футбол, создали много моментов, что и позволило нам победить".



"Сейчас я очень рад, ведь эта победа позволила нам выйти на первую строчку чемпионата Испании."



Следующий матч в рамках испанского первенства Севилья проведет против Атлетико.