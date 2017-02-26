Испания
26 февраля 2017, 08:10
Сампаоли: Победа над Бетисом была очень важна
Главный тренер Севильи Хорхе Сампаоли поделился своими впечатлениями после победы над Бетисом (2:1).
Хорхе Сампаоли, Football.ua
26 февраля 2017, 08:10
"Бетис был лучше, чем мы во многих аспектах игры в течении первой половины встречи. Мы понимали, что во втором тайме нужно радикально все менять".
"После перерыва мы показали хороший футбол, создали много моментов, что и позволило нам победить".
"Сейчас я очень рад, ведь эта победа позволила нам выйти на первую строчку чемпионата Испании."
Следующий матч в рамках испанского первенства Севилья проведет против Атлетико.