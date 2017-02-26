Испания

Зидан: Я верю в Наваса

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан встал на защиту голкипера своей команды Кейлора Наваса.

Зинедин Зидан, Getty Images

После неуверенной игры Наваса в последних матчах за Реал на вратаря Сливочных обрушился целый шквал критики. Однако, Зидан заявил, что все еще верит в костариканца.



"Навас? Я очень верю в него, что является очень важным. Я не могу контролировать сообщения, которые поступают ему извне, но внутри коллектива он чувствует себя уверенно".



"Конечно, ему, как и всем нам, есть куда стремиться, все мы можем выступать лучше".



"Я верю в Кейлора не меньше, чем в остальных своих игроков"



В этом сезоне за Галактикос 30-летний вратарь сыграл 23 матча, в которых пропустил 26 мячей.