После неуверенной игры Наваса в последних матчах за Реал на вратаря Сливочных обрушился целый шквал критики. Однако, Зидан заявил, что все еще верит в костариканца. 

"Навас? Я очень верю в него, что является очень важным. Я не могу контролировать сообщения, которые поступают ему извне, но внутри коллектива он чувствует себя уверенно".

"Конечно, ему, как и всем нам, есть куда стремиться, все мы можем выступать лучше".

"Я верю в Кейлора не меньше, чем в остальных своих игроков"

В этом сезоне за Галактикос 30-летний вратарь сыграл 23 матча, в которых пропустил 26 мячей. 