Испания

После разгрома от Леганеса тренер Депортиво Гаиска Гаритано окончательно потерял доверие руководства клуба.

После того, как Депортиво из Ла-Коруньи не просто проиграл конкуренту в битве за выживание, а был попросту уничтожен Леганесом, терпение руководства галисийцев лопнуло.

"В сложившейся ситуации надо что-то делать, причем делать срочно, — заявил президент Депортиво Тино Фернандес. — Хочу извиниться перед болельщиками, но спешу их заверить, что мы сделаем все возможное, чтобы в оставшихся матчах обезопасить команду от вылета".

Как сообщает Marca, главным претендентом на роль преемника Гаритано является Серхио Гонсалес, ранее тренировавший Эспаньол.