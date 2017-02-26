Эспаньол — Осасуна 3:0

Голы: Кайседо, 17, Хосе Хурадо, 46, Херард Морено, 90+1.

Эспаньол: Диего Лопес — Марк Наварро, Дуарте, Д.Рейес, Мартин — Перес (Х.Рейес, 73), Давид Лопес, Хурадо (Марк Рока, 64), Пьятти — Кайседо (Мелендо, 89), Херард Морено.

Осасуна: Сиригу — Ойер, Давид Гарсия, Вуядинович (Беренгер, 60), Клерк — Ромеро (Фран Мерида, 64), Лое, Чаушич, Де ла Куэвас — Ривьер, Кенан (Унай Гарсия, 32).

Предупреждения: Давид Лопес — Давид Гарсия, Ривьер, Беренгер, Фран Мерида

Удаление: Ойер, 27.

На 29-й минуте Кайседо не реализовал пенальти (вратарь).