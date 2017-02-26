Испания

Барселона одержала гостевую победу над Атлетико в матче 24-го тура чемпионата Испании (1:2).

Одним из центральных матчах уик-енда являлась встреча Атлетико и Барселоны. Матчи этих команд традиционно проходят с накалом страстей, обилием голов и непредсказуемыми развязками. Пускай, обе команды и проводят не лучший для себя сезон.

По первому тайму можно было констатировать не самую лучшую форму Барселоны. Атлетико выглядел куда активнее и после относительно равного начала матча, Матрасники перехватили инициативу и стали создавать моменты.

Первый по-настоящему опасный момент был у Антуана Гризманна, который пробил со средней дистанции под перекладину, но тер Штеген вытащил этот удар. Да и в целом гости прижались к штрафной и позволяли сопернику регулярно атаковать и навешивать в штрафную.

Барселона ответила взятием ворот, но судья не засчитал гол, зафиксировав фол в атаке. Дело в том, что Суарес нарушил правила на Облаке, что и заметил судья. В целом, Барселона прибавила к концу тайма и пару возможностей создала. Стоит отметить опасный удар Месси со штрафного — Облак вытащил мяч из-под перекладины. На перерыв команды так и ушли с нулями на табло.

Второй тайм начался куда интереснее. В дебюте тайма Барселона имела супер-шанс для того, чтобы выйти вперед. Луис Суарес в штрафной умудрился пробить очень неточно, хотя уругвайцу никто не мешал реализовать свой шанс. С ходом встречи гости прибавляли, что в итоге привело к забитому голу. Атака Барселоны завершилась серией ударов и рикошетов, в результате чего Рафинья с угла вратарской поразил ворота.

Как ни странно, но забитый гол не повлиял положительно на игру Барселоны. Каталонцы не сохранили концентрацию и довольно быстро Атлетико сравнял счет. Опасный штрафной с фланга окончился точным ударом головой от Година.

Матч уже близился к концу, когда Барселона сняла вопросы об исходе встречи. Лионель Месси собрался исполнить штрафной в центре поля, после чего прибежал в штрафную и со второй попытки вколотил мяч в ворота. Барселона продолжает чемпионскую гонку, тогда как Атлетико, похоже, из нее выбывает.

Атлетико – Барселона 1:2

Голы: Годин, 70 — Рафинья, 64, Месси, 86

Атлетико: Облак, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Годин, Габи, Сауль, Коке, Феррейра Карраско (Торрес, 68), Гризманн, Гамейро (Корреа, 72).

Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Матье (Динь, 77), Серджи Роберто (Андре Гомеш, 85), Рафинья, Бускетс, Иньеста (Ракитич, 71), Неймар, Месси, Суарес.

Предупреждения: Сауль, Савич, Габи, Корреа — Бускетс, Месси