Испания

Диего Симеоне является вторым тренером в истории Атлетико по количеству матчей.

Симеоне провел свой первый матч в качестве тренера Матрасников в январе 2012 года. Знаменательным стал выездной поединок против Малаги.

В прошлом сезоне Симеоне обошел Рикардо Замору и вышел на второе место среди тренеров по количеству матчей во главе Атлетико. Рекордсменом является Луис Арагонес, который 612 раз выводил Матрасников на матч в качестве главного тренера.

Сегодняшний матч против Барселоны (1:2) стал для Симеоне юбилейным – 300-м у руля Кольчонерос. Из трех сотен поединков Симеоне выиграл 187, 61 раз сыграл вничью и 52 матча проиграл.

За это время аргентинец добыл для клуба 5 титулов: Лигу Европы, Суперкубок Европы, Кубок Испании, Суперкубок Испании и чемпионат.