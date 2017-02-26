Испания

Защитник Барселоны Жереми Матье растянул связки лодыжки и выбыл на неопределенный срок.

Матье только в январе вернулся в игру – до этого он пропустил 2 месяца из-за проблем с икроножными мышцами, которые начались в октябре.

Сегодня Матье составлял трио центральных оборонцев Барселоны в игре против Атлетико вместе с Жераром Пике и Самуэлем Умтити. Это был шестой матч Ла Лиги кряду в основе для француза. На 75-й минуте встречи Жереми был заменен после противоборства с Анхелем Корреа.

"Игрок первой команды Жереми Матье получил травму связок лодыжки в победном матче против Атлетико. Сроки возвращения зависят от того, как быстро будет проходить процесс восстановления", — гласит заявление клуба.

В конце прошлого сезона Матье испытывал проблемы с мениском. Из-за повреждения он был вынужден пропустить Евро-2016, на котором мог сыграть в составе Франции.