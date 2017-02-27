Испания

Полузащитник мадридского Реала Гарет Бэйл избежал серьезного повреждения.

Вчера Реал на выезде в фантастическом стиле обыграл Вильярреал со счетом 3:2. Впервые после восстановления от травмы в стартовом составе Сливочных вышел Гарет Бэйл.

Именно гол валлийца на 64-й минуте матча позволил Реалу сократить преимущество соперника — 2:1. Впоследствии голами отметились Криштиану Роналду и Альваро Мората.

На 89-й минуте поединка Бэйл хотел пробить по воротам, однако оступился на ровном месте и заработал повреждение. Тут же Гарет был заменен, однако отметим, что Лукас Васкес готов был сменить вингера еще до его повреждения.

Тем не менее, Бэйл прихрамывая покидал поле. На послематчевой пресс-конференции наставник Реала Зинедин Зидан поспешил успокоить общественность, сообщив о несерьезности травмы своего подопечного.

"С Гаретом все в порядке. Он просто оступился. Все в норме", — сказал француз.

В текущем сезоне Бэйл провел за Реал 18 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 4 ассиста.