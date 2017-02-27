Испания

Основной голкипер Вильярреала Серхио Асенхо заработал очень серьезную травму.

Вчера Желтая Субмарина в родных стенах противостояла мадридскому Реалу (2:3). На 35-й минуте поединка из-за травмы был вынужден покинуть поле голкипер хозяев поля Серхио Асенхо.

Как информирует Marca, игрок сразу отправился в больницу, где подтвердили худшие опасения по поводу его травмы. Игрок порвал крестообразные связки колена.

На восстановление у Асенхо уйдет как минимум 6 месяцев. Таким образом, на поле голкипер выйдет уже в следующем сезоне.

В текущем сезоне 27-летний испанец провел за свою команду 24 матча в чемпионате Испании, в которых пропустил 15 голов, а в 12-ти поединках ему удалось сохранить ворота в неприкосновенности.