Испания

Диего Симеоне прокомментировал поражение в домашнем матче с каталонцами.

В домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании Атлетико проиграл Барселоне. Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне заявил, что задачи команды после домашнего поражения не поменялись.

"С тех пор как я возглавил Атлетико, задачи и цели команды остаются неизменными. Все будет решаться в последних пяти матчах сезона. Посмотрим, где мы будем тогда.

В действиях футболистов Атлетико я не усмотрел усталости. Как и во всех других матчах с Барселоной, мы боролись очень хорошо. Во всех этих встречах у нас было ощущение, что мы могли выиграть", — заявил Симеоне.

Матч против Барселоны (1:2) стал для Симеоне юбилейным – 300-м у руля Кольчонерос. Из трех сотен поединков Симеоне выиграл 187, 61 раз сыграл вничью и 52 матча проиграл.

За это время аргентинец добыл для клуба 5 титулов: Лигу Европы, Суперкубок Европы, Кубок Испании, Суперкубок Испании и чемпионат.