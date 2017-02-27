Испания

Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста надеется, что главный тренер Луис Энрике продлит контракт с клубом.

Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста, который ранее заявил, что игроки не потеряли веру в Луиса Энрике, выразил надежду, что испанский наставник останется на Камп Ноу.

"Мы полностью поддерживаем тренера. Я не знаю, останется ли он с нами, но надеюсь, что он хочет продолжать работать и выигрывать трофеи с этой командой", — заявил Иньеста.

В воскресенье Барселона на выезде обыграла Атлетико со счетом 2:1, но продолжает отставать от мадридского Реала на одно очко. При этом мадридский клуб имеет матч в запасе.