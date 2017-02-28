Испания

Защитник Леонардо Бонуччи может перебраться из Турина в Мадрид.

Реал может купить защитника туринского Ювентуса Леонардо Бонуччи. Об сообщает talkSPORT.



Сообщается, что Галактикос рассматривают итальянца в качестве замены защитнику Пепе, которой по окончании нынешнего сезона может покинуть ряды Сливочных и продолжить карьеру в Китае.

Была информация, что после завершения сезона защитник Реала перейдет в Хэбэй Чайна Форчун, где воссоединится с бывшим тренером Мануэлем Пеллегрини.

Тем не менее, по информации AS, Пепе все-таки может остаться в Реале. На это есть две причины. Первая — желание наставника бланкос Зинедина Зидана оставить опытного игрока в команде, а вторая — лимит на легионеров в китайской Суперлиге.