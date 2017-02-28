Главный тренер Атлетико Диего Симеоне не покинет команду летом.
Диего Симеоне, Getty Images
28 февраля 2017, 12:50
Наставник Матрасников Диего Симеоне будет возглавлять Атлетико в следующем сезоне. Об этом сообщает AS.
Сообщается, что судьба аргентинского специалиста не зависит от результатов команды в текущем сезоне. Также это не будет зависить от положения в турнирной таблице ирезультатов в Лиге чемпионов.
Контракт Симеоне с Матрасниками действует до лета 2018 года.
Матч против Барселоны (1:2) стал для Симеоне юбилейным – 300-м у руля Кольчонерос. Из трех сотен поединков Симеоне выиграл 187, 61 раз сыграл вничью и 52 матча проиграл.
За это время аргентинец добыл для клуба 5 титулов: Лигу Европы, Суперкубок Европы, Кубок Испании, Суперкубок Испании и чемпионат.