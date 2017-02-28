Испания

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне не покинет команду летом.

Наставник Матрасников Диего Симеоне будет возглавлять Атлетико в следующем сезоне. Об этом сообщает AS.

Сообщается, что судьба аргентинского специалиста не зависит от результатов команды в текущем сезоне. Также это не будет зависить от положения в турнирной таблице ирезультатов в Лиге чемпионов.

Контракт Симеоне с Матрасниками действует до лета 2018 года.

Матч против Барселоны (1:2) стал для Симеоне юбилейным – 300-м у руля Кольчонерос. Из трех сотен поединков Симеоне выиграл 187, 61 раз сыграл вничью и 52 матча проиграл.

За это время аргентинец добыл для клуба 5 титулов: Лигу Европы, Суперкубок Европы, Кубок Испании, Суперкубок Испании и чемпионат.