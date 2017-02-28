Испания

Голкипер Атлетико Мигель Анхель Мойя может остаться в стане Матрасников.

Вратарь Мигель Анхель Мойя подпишет новое соглашение с мадридским Атлетико. Об этом сообщает издание Marca.

Клуб ведет переговоры с голкипером о продлении соглашения. Сроки нового контракта пока остаются неизвестными. Отметим, что действующий контракт 32-летнего футболиста истекает уже ближайшим летом.

Мойя играет в Мадриде с 2014 года. Он является вторым голкипером Атлетико, и проигрывает конкуренцию Яну Облаку.

В текущем сезоне Мойя сыграл 18 матчей во всех турнирах, пропустил 17 голов и 8 матчей сыграл на ноль.