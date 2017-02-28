Голкипер Атлетико Мигель Анхель Мойя может остаться в стане Матрасников.
Мигель Анхель Мойя, Getty Images
28 февраля 2017, 14:50
Вратарь Мигель Анхель Мойя подпишет новое соглашение с мадридским Атлетико. Об этом сообщает издание Marca.
Клуб ведет переговоры с голкипером о продлении соглашения. Сроки нового контракта пока остаются неизвестными. Отметим, что действующий контракт 32-летнего футболиста истекает уже ближайшим летом.
Мойя играет в Мадриде с 2014 года. Он является вторым голкипером Атлетико, и проигрывает конкуренцию Яну Облаку.
В текущем сезоне Мойя сыграл 18 матчей во всех турнирах, пропустил 17 голов и 8 матчей сыграл на ноль.