Испания

Защитник Фейенорда Рик Карсдор попал в сферу интересов каталонцев.

Правый защитник Фейенорда Рик Карсдорп интересен каталонскому клубу. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

"Сине-гранатовые" ищут фулбека на замену Дани Алвесу, который перешел в Ювентус прошлым летом. Сообщается, что у Барселоны есть высокие шансы подписать игрока в летнее трансферное окно.

Рик Карсдорп играет за Фейенорд с 2014 года. Защитник провел в текущем сезоне 35 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 6 асисстов.