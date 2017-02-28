Защитник Фейенорда Рик Карсдор попал в сферу интересов каталонцев.
Рик Карсдорп, Getty Images
28 февраля 2017, 17:55
Правый защитник Фейенорда Рик Карсдорп интересен каталонскому клубу. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
"Сине-гранатовые" ищут фулбека на замену Дани Алвесу, который перешел в Ювентус прошлым летом. Сообщается, что у Барселоны есть высокие шансы подписать игрока в летнее трансферное окно.
Рик Карсдорп играет за Фейенорд с 2014 года. Защитник провел в текущем сезоне 35 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 6 асисстов.