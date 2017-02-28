Испания

Клуб Романа Зозули может в ближайшем будущем сменить владельца.

У БЕТИСА НЕЧАСТО БЫВАЕТ ПОВОД ДЛЯ РАДОСТИ, GETTY IMAGES

У БЕТИСА НЕЧАСТО БЫВАЕТ ПОВОД ДЛЯ РАДОСТИ, GETTY IMAGES

Как сообщает Canal Sur radio, поездка исполнительного директора Бетиса Рамона Аларкона на Дальний Восток в поисках потенциального инвестора для севильского клуба увенчалась успехом в Китае.

Предварительное соглашение с пока не названным китайским консорциумом уже подписано, и в скором времени "вердибланкос" перейдут из рук скандально известного в Испании Мануэля Руиса де Лоперы во владение новых хозяев.

Нынче мечтающий о процветании Бетис находится не в лучшем финансовом состоянии и занимает после 24 тура 15-е место, пребывая на расстоянии в 7 очков от зоны вылета.