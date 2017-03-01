Испания

Среда, 20:30, Барселона, Камп Ноу. Арбитр встречи — Санчес Мартинес. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

В рамках 25-го тура испанской Примеры Барселоны в родных стенах проэкзаменует скромный Спортинг из Хихона. Понятно, что к этому матчу гости подходят в статусе абсолютного аутсайдера, однако тот же Леганес в позапрошлом туре показал, что играть с нынешней Барселоной можно без какой-либо боязни.

Тем не менее, вряд ли скромный клуб из Хихона надеется на успех в сегодняшней встрече. Наверняка подопечные Руди уже держат в голове следующий поединок против Депортиво, который имеет огромное значение для команды в контексте борьбы за сохранение прописки в высшем дивизионе Испании.

Что касается Барселоны, то команда понемногу приходит в себя после сокрушительного удара в Париже, когда сине-гранатовые были уничтожены местным ПСЖ со счетом 4:0. В прошлом туре Барса на выезде с минимальным преимуществом одолела мадридский Атлетико (2:1), что несомненно прибавило позитива коллективу.

Сейчас блаугранас продолжают гонку за мадридским Реалом, который опережает команду Энрике на один балл и имеет при этом матч в запасе. Все, что сейчас остается Барселоне — это побеждать и надеяться на осечку извечного конкурента.

Потери есть у обоих команд. Так, точно из-за травм Барсе не помогут Алейш Видаль, Жереми Матье и Арда Туран. В остальном же проблем у блаугранас нет, но есть и хорошие новости — в состав возвращается Хавьер Маскерано. Спортинг, в свою очередь, не сможет рассчитывать на основного 19-летнего защитника Хорхе Мере, который схлопотал в прошлом туре красную карточку.

Интересные факты:

- В последних 9 из 11 матчей против Спортинга Барселона побеждала в обоих таймах;

- Барселона побеждала Хихон в последних 10 из 11 матчах во всех турнирах;

- В последних 4 матчах против Спортинга Барса забивала как минимум 3 гола;

- Спортинг не побеждал в 19 из 21 матчей в Ла Лиге;

- В последних 4 домашних матчах Барселона забивала минимум дважды.

Ориентировочные составы:

Барселона: Тер Штеген — Роберто, Умтити, Пике, Альба — Ракитич, Бускетс, Иньеста — Месси, Суарес, Неймар

Спортинг Х: Куэльяр — Лора, Аморебьета, Бабен, Канелья — Касес, Весга, Гомес — Родригес, Траоре, Бурги

Не сыграют: Видаль, Матье, Туран (оба — Барселона)

Дисквалифицирован: Мере (Спортинг Х)