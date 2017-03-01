Испания

Валенсия выкупит контракт форварда Симоне Дзадзы у Ювентуса.

Этой зимой Дзадза на правах аренды до конца сезона перебрался из Ювентуса в Валенсию. При этом испанцы могут выкупить контракт футболиста за 16 миллионов евро.

Спортивный директор Валенсии Рамон Алесанко в интервью Marca сообщил, что Летучие мыши уже решили воспользоваться правом выкупа.

Кроме того, функционер заявил о том, что клуб договорился с Дзадзей о контракте до лета 2021 года.

25-летний итальянец провел за новую команду в этом сезоне 8 матчей и забил 2 гола.