Испания

Парижане повесили ценник на полузащитника команды Марко Верратти.

Об интересе Барселоны к Верратти стало известно еще в начале прошлого года, однако до официальных предложений дело так и не дошло.

Недавно Марко сообщил о своем желании выступать за сине-гранатовых, однако впоследствии отказался от своих слов.

Как информирует sport.es, ПСЖ сообщило Барселоне цену, за которую французский клуб готов расстаться с 24-летним итальянцем. Речь идет о 80 миллионах евро.

Действующее соглашение Верратти с ПСЖ рассчитано до лета 2021 года.

В текущем сезоне он провел за свою команду 28 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 ассистов.