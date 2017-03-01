Парижане повесили ценник на полузащитника команды Марко Верратти.
Марко Верратти, getty images
01 марта 2017, 17:44
Об интересе Барселоны к Верратти стало известно еще в начале прошлого года, однако до официальных предложений дело так и не дошло.
Недавно Марко сообщил о своем желании выступать за сине-гранатовых, однако впоследствии отказался от своих слов.
Как информирует sport.es, ПСЖ сообщило Барселоне цену, за которую французский клуб готов расстаться с 24-летним итальянцем. Речь идет о 80 миллионах евро.
Действующее соглашение Верратти с ПСЖ рассчитано до лета 2021 года.
В текущем сезоне он провел за свою команду 28 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 ассистов.