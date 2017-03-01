Роман Зозуля решает проблему с продолжением своей карьеры футболиста.
Роман Зозуля прибыл в офис Райо, Фото с Facebook Романа Зозули
01 марта 2017, 19:18
Форвард Роман Зозуля и его агент Хосе Лоренсо прибыли в Мадрид на переговоры с руководством Райо Вальекано. Об этом сообщает Marca.
Детали переговоров пока неизвестны. В ходе встречи должен решиться конфликт Романа Зозули с Райо и вопрос о будущем украинца.
Напомним, Зозуля не может выступать за Бетис, так как в течение сезона он был заявлен за три команды. ФИФА разрешила футболисту вернуться в Днепр, однако у клуба имеются проблемы с УЕФА и клубом Райо.