Испания

Роман Зозуля решает проблему с продолжением своей карьеры футболиста.

Форвард Роман Зозуля и его агент Хосе Лоренсо прибыли в Мадрид на переговоры с руководством Райо Вальекано. Об этом сообщает Marca.

Детали переговоров пока неизвестны. В ходе встречи должен решиться конфликт Романа Зозули с Райо и вопрос о будущем украинца.

Напомним, Зозуля не может выступать за Бетис, так как в течение сезона он был заявлен за три команды. ФИФА разрешила футболисту вернуться в Днепр, однако у клуба имеются проблемы с УЕФА и клубом Райо.