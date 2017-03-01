Главный тренер Атлетико Диего Симеоне опасается трудного выезда на Риасор после того, как Депортиво сменил главного тренера.
Диего Симеоне, Getty Images
01 марта 2017, 20:53
Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне ожидает, что его команду ждет трудный тест в матче против Депортиво.
На этой неделе Депортиво уволил Гаиску Гаритано и назначил на должность главного тренера Пепе Меля.
Депортиво еще не побеждал в 2017 году и проиграл последние четыре матча, опустившись на 17-ю позицию в турнирной таблице, и Симеоне ожидает, что игроки соперника будут крайне мотивированы, чтобы впечатлить нового босса.
"Всегда трудно, когда у соперника новый тренер. Игроки, которые в прошлом не так часто появлялись на поле, захотят проявить себя", — говорит Симеоне.
"У них хорошие игроки, среди которых Чолак и Андоне, которые дополняют друг друга. То, сколько очков они набрали в последних матчах, не является отражением их игры".