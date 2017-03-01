Испания

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне опасается трудного выезда на Риасор после того, как Депортиво сменил главного тренера.

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне ожидает, что его команду ждет трудный тест в матче против Депортиво.

На этой неделе Депортиво уволил Гаиску Гаритано и назначил на должность главного тренера Пепе Меля.

Депортиво еще не побеждал в 2017 году и проиграл последние четыре матча, опустившись на 17-ю позицию в турнирной таблице, и Симеоне ожидает, что игроки соперника будут крайне мотивированы, чтобы впечатлить нового босса.

"Всегда трудно, когда у соперника новый тренер. Игроки, которые в прошлом не так часто появлялись на поле, захотят проявить себя", — говорит Симеоне.

"У них хорошие игроки, среди которых Чолак и Андоне, которые дополняют друг друга. То, сколько очков они набрали в последних матчах, не является отражением их игры".