Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне ожидает, что его команду ждет трудный тест в матче против Депортиво.

На этой неделе Депортиво уволил Гаиску Гаритано и назначил на должность главного тренера Пепе Меля.

Депортиво еще не побеждал в 2017 году и проиграл последние четыре матча, опустившись на 17-ю позицию в турнирной таблице, и Симеоне ожидает, что игроки соперника будут крайне мотивированы, чтобы впечатлить нового босса.

"Всегда трудно, когда у соперника новый тренер. Игроки, которые в прошлом не так часто появлялись на поле, захотят проявить себя", — говорит Симеоне.

"У них хорошие игроки, среди которых Чолак и Андоне, которые дополняют друг друга. То, сколько очков они набрали в последних матчах, не является отражением их игры".