Испания

Переговоры форварда Бетиса Романа Зозули и клуба Райо Вальекано не состоялись.

Форвард Роман Зозуля и его агент Хосе Лоренсо прибыли в Мадрид на переговоры с руководством Райо Вальекано, но никто из руководства клуба так и не появился. Об этом сообщает El Pais.

Зозуля прождал в офисе руководства Райо полчаса, после чего покинул его.

Напомним, Зозуля не может выступать за Бетис, так как в течение сезона он был заявлен за три команды. ФИФА разрешила футболисту вернуться в Днепр, однако у клуба имеются проблемы с УЕФА и клубом Райо.