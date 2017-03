Форвард Барселоны Лионель Месси провел 500-й матч в стартовом составе каталонской команды во всех турнирах. Это случилось в матче 25 тура Ла лиги против Спортинга. Об этом сообщает Opta.

Из 500 встреч, больше всего Лионель сыграл в матчах Примеры — 326 поединков.

500 — Lionel Messi is starting his 500th game for Barcelona in all competitions. Celebration. pic.twitter.com/7jjgy4RmMS