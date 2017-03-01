Испания

Подопечные Луиса Энрике в родных стенах не заметили сопротивления со стороны Спортинга из Хихона (6:1).

Сегодняшние соперники решают в текущем сезоне абсолютно противоположные задачи. Если же Барселона традиционно ведет борьбу за чемпионство, то Спортинг изо всех сил старается добиться сохранения прописки в элитном испанском дивизионе. Мало кто сомневался в победе хозяев по итогам матча, однако нынешняя Барселона вполне способна преподносить своим болельщикам "сюрпризы".

Барселона не стала откладывать дела в долгий ящик и с первых минут принялась "напрягать" оборону Спортинга. Это принесло свои плоды уже к 9-й минуте матча. Тогда Маскерано навесил в штрафную, Месси избежал офсайда и головой перебросил мяч через голкипера, который пытался сыграть на опережение.

Спустя всего полторы минуты хозяева поля удвоили преимущество. Неймар вывел Луиса Суареса на рандеву с голкипером, а уругваец обыграл его и попытался пробить с острого угла. Мяч не летел в ворота, однако здесь сине-гранатовым помог защитник Спортинга Хуан Родригес, от ноги которого мяч залетел в ворота. Вот так легко и непринужденно подопечные Энрике практически сняли все вопросы о победителе.

На 22-й минуте матча Спортингу удалось сократить отставание усилиями Кастро, к которому отскочил мяч после удара об штангу, однако спустя всего пять минут все тот же Луис Суарес забил свой очередной гол в чемпионате. Ракитич навесил в штрафную, Бабен выбил мяч точно на ногу Луису, который первым касанием классно вколотил мяч в сетку ворот. В конце тайма Неймар мог забивать четвертый гол своей команды, однако бразильцу не удалось реализовать выход один на один.

После перерыва Луис Энрике решил бросить в бой Пако Алькасера, которому для взятия ворот понадобилось менее пяти минут. Месси обокрал Бабена и отдал на Алькасера, который спокойно расстрелял ворота соперника. После этого игра окончательно превратилась в формальность, но Барселона забивала еще. Неймар со штрафного удара обводящим ударом поразил ближний угол ворот Куэльяра. Прекрасный удар получился у бразильца! В конце поединка сине-гранатовым удалось забить еще. Это Иван Ракитич обыгрался с Роберто и с острого угла мощнейшим ударом отправил мяч в ближний угол ворот соперника.

6:1 — разгромная победа Барселоны, которая выходит на первое место в турнирной таблице Примеры и ждет осечки Реала в матче с Лас Пальмасом.

Football.ua

Барселона — Спортинг 6:1

Голы: Месси, 9, Родригес, 11 (в свои ворота), Л. Суарес, 27, Алькасер, 50, Неймар, 66, Ракитич, 87 — Кастро, 22

Барселона: Тер Штеген — Рафинья (Роберто, 74), Маскерано, Умтити, Альба — Ракитич, Бускетс, Д. Суарес — Месси (Андре Гомеш, 61), Л. Суарес (Алькасер, 46), Неймар

Спортинг Х: Куэльяр — Лильо, Родригес Мартинес, Бабен, Эчиеджиле — Дуглас Перейра (В. Родригес, 46), Хави Торрес, Серхио Альварес (Весга, 77), Касес — Кастро, Бурги (Исма Лопес, 60)

Предупреждения: Неймар — Бурги, Кастро, Родригес