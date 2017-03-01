Испания

Мадридский Реал забил в 45-м матче подряд во всех турнирах и превзошел рекорд Барселоны.

Забив в ворота Лас Пальмас в 25 туре чемпионата Испании, мадридский Реал отличился в 45-м матче подряд и установил новый рекорд среди испанских клубов.

Последний раз Реалу не удавалось поразить ворота соперника в официальном матче еще 26 апреля 2016 года в матче Лиги Чемпионов против Манчестер Сити.

Предыдущий рекорд принадлежал Барселоне, которая в сезоне 1942/43 забила в 44-х матчах кряду.