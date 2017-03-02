Испания

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал решение Луиса Энрике покинуть каталонский клуб в конце сезона.

После победы в матче против хихонского Спортинга (6:1) 46-летний Луис Энрике заявил, что покинет Барселону в конце текущего сезона.

"Мы принимаем решение Луиса Энрике. Он проделал отличную работу, и сейчас нужно завершить сезон наилучшим образом. Луис Энрике принес нам успех, и он способен завоевать еще больше трофеев до конца сезона", — сказал Бартомеу.

Луис Энрике возглавил Барселону в 2014 году, завоевав требл (Ла Лига, Кубок Испании, Лига Чемпионов) в своем первом сезоне, и золотой дубль (Ла Лига, Кубок Испании) по итогам второго сезона.