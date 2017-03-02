Реал сумел на последних минутах дважды расписаться в воротах Лас Пальмаса благодаря усилиям Криштиану Роналду, тем самым добыв ничейный результат (3:3).
Удаление Гарета Бэйла, getty images
02 марта 2017, 00:30
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Реал — Лас Пальмас 3:3
Голы: Иско, 8, Роналду, 86 (с пенальти), 89 — Тана, 10, Виера (с пенальти), Боатенг, 59
Реал: Навас — Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело — Кроос, Ковачич (Хамес, 72), Иско (Васкес, 64) — Бэйл, Мората (Бензема, 72), Роналду
Лас Пальмас: Лас Пальмас: Варас — Симон Родригес, Лемос, Бигас (Артилес, 10), Кастельяно — Висенте Гомес, Меса, Тана Домингес — Хесе, Боатенг (Гарсия, 69), Виера (Халилович, 75)
Предупреждения: Симон, Боатенг, Халилович — Рамос, Мората, Роналду
Удаление: Бэйл, 47