Испания

Зидан: Не считаю, что мы упустили титул

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан поделился своим мнением после игры с Лас Пальмас (3:3).

Зинедин Зидан, Getty Images

Вчера, в драматичном матче против Лас Пальмас, Реал, благодаря усилиям Криштиану Роналду, который оформил дубль, сумел добыть ничью на последних минутах поединка.



"Судьи? Я никогда не буду затрагивать тему судейства", — сказал наставник "сливочных".



"Мы не должны искать оправданий в судейских решениях. Я смотрю на то, как мы играем и думаю над тем, как начать играть лучше".



"Бэйл? Он извинился, он не доволен, что его удалили, но мы имеем то, что имеем".



"Такое случается, и мы ничего не можем с этим поделать. Тем не менее, нам удалось вырвать ничью, играя вдесятером".



"В данный момент мы не лидеры в чемпионате, но он еще продолжается. Я не считаю, что мы упустили титул".



Следующий матч чемпионата Испании Реал проведет на выезде против Ейбара.