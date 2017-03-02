Испания

Как только главный тренер Барселоны Луис Энрике объявил о том, что летом покинет свой пост, градус обсуждения его возможного преемника подскочил до предела.

Существуют команды, тренерский мостик которых напоминает электрический стул или раскаленнцю сковородку (кому что больше нравится). Руководить такими монстрами, как Барселона, Реал, Бавария, Манчестер Юнайтед и прочими "небожителями" престижно и в конце концов просто доходно. Однако как только что-то в результатах команды пойдет не так, купание в лучах славы может мгновенно смениться в лучшем случае ушатом холодной воды.

Не стала исключением и история правления на Камп Ноу Луиса Энрике, тем более, что поводов перемыть косточки нынешнему наставнику Барселоны в нынешнем сезоне хватает. Кого только не сватали ему в преемники! И вот специалист решил сам поставить точку.

Естественно, у руководителей Барсы уже было несколько вариантов по поводу замены, но если раньше все они носили гипотетический характер, теперь пришло время определяться. Кого именно считает главным претендентом на тренерский пост правление каталонского монстра, знает только оно, но приблизительный круг кандидатов очертить не так уж сложно.

1. Эрнесто Вальверде

Если верить William Hill, главным фаворитом "гонки" является нынешний наставник Атлетика Эрнесто Вальверде. В конце 80-х Вальверде-игрок выступал за Барселону, однако все его успехи в Испании связаны с Атлетиком из Бильбао. После того, как он вторично возглавил басков в 2013 году, он смог вывести команду в Лигу чемпионов и разгромить саму Барсу Луиса Энрике в 2015-м в Суперкубке Испании.

Главной проблемой является тот факт, что Вальверде так долго пробыл в Атлетике, что стиль баскского клуба у него уже в крови, а это никак не соответствует философии Барселоны...

Достижения

Суперкубок Испании (Атлетик): 2015.

Чемпион Греции (Олимпиакос): 2009, 2011, 1012.

Кубок Греции (Олимпиакос): 2009, 2012.

2. Хорхе Сампаоли

Нынешний тренер Севильи прямым текстом неоднократно говорил, что если ему представится возможность возглавить Барселону, он ухватится за нее обеими руками. Атакующий стиль, который исповедует аргентинец, как нельзя лучше придется по вкусу каталонским инчас. А если учесть класс исполнителей на Камп Ноу, то конечный продукт сотрудничества Барсы и Сампаоли может выйти куда более привлекательным. чем нынешняя Севилья, ведущая нынче борьбу с Барселоной, Атлетико и Реалом за места в испанской топ-четверке.

Пожалуй, единственной преградой на пути аргентинца в столицу Каталонии может стать традиция, согласно которой в последнее время на Камп Ноу правят только те, кто когда-то был хоть как-то связан с клубом.

Достижения

Чемпионат Чили (Универсидад де Чили): 2011 (апертура, клаусура), 2012 (апертура).

Копа Сюдамерикана (Универсидад де Чили): 2011.

Копа Америка (Чили): 2015.

3. Рональд Куман

Бывшего защитника блаугранас, проведшего в составе команды более 250 матчей, уже неоднократно называли претендентом на тренерский пост Барселоны. К тому же Рональд Куман и сам не раз довольно прозрачно намекал на то, что собирается в будущем порулить на Камп Ноу.

В том, что нынче голландец возглавляет Эвертон, особой проблемы нет. С задачей на сезон (побороться за место в зоне Лиги чемпионов) Куман не справился, так что может спокойно объявить руководству Ирисок, что, дескать, виноват, не смог, ухожу...

В 1992 году гол Рональда в финале Кубка чемпионов принес Барселоне первый в ее истории главный европейский клубный трофей. В 2017-м Барса планирует с помпой отметить четвертьвековой юбилей сего события, и было бы символично, если бы герой вернулся "домой" под памятную дату.

Достижения

Чемпионат Голландии (Аякс, ПСВ): 2002, 2004, 2007.

Кубок Голландии (Аякс): 2002.

Суперкубок Голландии (Аякс, АЗ): 2002, 2009.

Суперкубок Португалии (Бенфика): 2005.

Кубок Испании (Валенсия): 2008.

4. Арсен Венгер

Шанс, что умудренный опытом французский мэтр возглавит Барселону, несмотря на мнение всезнающих букмекерских контор, не так уж велик. Слова Венгера о том, что он хотел бы поработать с Реалом, наверняка были услышаны на Камп Ноу, а такого каталонцы не прощают.

Достижения

Чемпион Франции (Монако): 1988.

Кубок Франции (Монако): 1991.

Кубок Японии (Нагоя Грампус Эйт): 1995.

Суперкубок Японии (Нагоя Грампус Эйт): 1996.

Чемпионат Англии (Арсенал): 1998, 2002, 2004.

Кубок Англии (Арсенал): 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015.

Суперкубок Англии (Арсенал): 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015.

5. Лоран Блан

Еще один бывший защитник Барселоны, который может возглавить клуб — Лоран Блан. После ухода из ПСЖ французский специалист взял время на отдых и наверняка с радостью откликнется на призыв с Камп Ноу. Вот только сможет ли его кандидатура перевесить конкурентов, к которым больше склоняется сам клуб?

Достижения

Чемпионат Франции (Бордо, ПСЖ): 2009, 2014, 2015, 2016.

Кубок Франции (ПСЖ): 2015, 2016.

Кубок французской лиги (Бордо, ПСЖ): 2009, 2014, 2015, 2016.

Суперкубок Франции (Бордо, ПСЖ): 2008, 2009, 2013, 2014, 2015.

6. Маурисио Почеттино

Если верить слухам, то нынешний наставник Тоттенхэма является едва ли не приоритетным кандидатом с точки зрения правления Барселоны. Успешная работа в Англии здорово подняла тренерский авторитет Маурисио Почеттино.

Однако загвоздка в том, что и руководство Шпор будет очень трудно уломать отпустить тренера, да и сам аргентинец не так давно заявил, что заинтересован в том, чтобы реализовать свой проект в Лондоне до конца и сделать Тоттенхэм одним из лидеров не только английского, но и европейского футбола.

Достижения

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7. Франк Де Бур

Еще один бывший игрок Барселоны, который нынче пребывает в творческом поиске. Два момента, которые могут сыграть против Франка Де Бура: первый — голландец говорил, что собирается продолжить свою тренерскую карьеру в Англии, второй — за пределами Голландии в качестве тренера он ничего не добивался.

Достижения

Чемпионат Голландии (Аякс): 2011, 2012, 2013, 2014.

Суперкубок Голландии (Аякс): 2013.

Этой "великолепной семеркой" список претендентов далеко не ограничивается. Называются имена Хосепа Гвардиолы, Юргена Клоппа, Пако Хемеса, Хави Эрнандеса, Карлеса Пуйоля... Есть в нем и ассистент Луиса Энрике — Хуан Карлос Унсуэ, в котором сам нынешний тренер Барселоны видит своего преемника.

Впрочем, до лета осталось не так уж много времени, и скоро все встанет на свои места, причем не исключено, что имя нового главного тренера Барсы станет сюрпризом для всех.