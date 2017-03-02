Испания

Массимилиано Аллегри может летом заменить Луиса Энрике.

Вчера нынешний наставник блаугранас Луис Энрике объявил об уходе из Барселоны в конце сезона. В связи с этим в прессе ходит множество слухов о преемнике 46-летнего испанца.

Назывались имена Арсена Венгера, Маурисио Почеттино, Хорхе Сампаоли, Эрнесто Вальверде, Рональда Кумана и других.

По информации Mundo Deportivo, главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри находится в шорт-листе руководства Баврселоны, но самым вероятным вариантом считается тренер Севильи Хорхе Сампаоли, у которого сложились дружеские отношения с Лионелем Месси.