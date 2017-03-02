Испания

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу назвал дату назначения преемника Луиса Энрике.

Спекуляции на тему потенциального главного тренера Барселоны будут продолжаться минимум до 1 июля. Во всяком случае президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу заявил в интервью BarcaTV, что имя преемника Луиса он объявит именно после этой даты.

"Луис Энрике проделал потрясающую работу за три года в Барселоне, — сказал Бартомеу. — Я смело могу назвать его одним из величайших тренеров в истории нашего клуба. Несмотря на его решение уйти, мы будем оказывать ему всемерную поддержку для того, чтобы сезон для нашей команды завершился как можно более успешно".

"Еще прошлым летом Луис Энрике сообщил мне, что, возможно, покинет Барселону, и теперь подтвердил свое решение. давайте на этом прекратим все спекуляции и сосредоточимся на текущем моменте. Нам предстоит ответный матч против ПСЖ в Лиге чемпионов, финал Кубка Испании и много работы в национальном чемпионате. Игроки сейчас огорчены, но в то же время и мотивированы решением тренера, а имя своего нового наставника узнают уже после 1 июля".