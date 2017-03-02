Вратарь Тоттенхэма Уго Льорис летом может усилить состав Галактикос.
Уго Льорис, Getty Images
02 марта 2017, 20:56
Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис — одна из главных трансферных целей для Реала на лето. Об этом сообщает L’Equipe.
Ранее сообщалось, что французский кипер попал в шорт-лист Реала на летнее межсезонье.
Руководство Мадрида считает, что Льориса будет заполучит легче, чем вратаря Челси Тибо Куртуа и стража ворот МЮ Давида Де Хеа.
Первый номер Шпор в декабре продлил контракт с лондонцами до 2022 года и в клубе не думают, что Уго захочет уйти.
Тем не менее, в Тоттенхэме понимают, что Льориса будет легче удержать, если только удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов.
Напомним, в Реале основным кипером сейчас является костариканец Кейлор Навас.