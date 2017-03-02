Испания

Голкипер Реала Кейлор Навас собирается реабилитироваться за свою игру в матче с Лас-Пальмасом (3:3).

Реал сумел на последних минутах дважды расписаться в воротах Лас Пальмаса благодаря усилиям Криштиану Роналду, тем самым добыв ничейный результат (3:3). Вратарь Галактикос Кейлор Навас был освистан на Бернабеу из-за трех пропущенных мячей.

"Я не впервые был освистан на Сантьяго Бернабеу. Мне кажется, я способен изменить ситуацию и заставить болельщиков поверить в меня. Фанаты вольны выражать свое мнение любым способом, я уважаю это. Буду работать над тем, чтобы их свист превратился в аплодисменты", — цитирует Наваса ESPN.

В нынешнем сезоне на счету 30-летнего вратаря 25 матчей во всех турнирах за Реал. В этих поединках Кейлор пропустил 28 голов.

Контракт Наваса с Реалом истекает летом 2020 года.