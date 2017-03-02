Испания

Нападающий мадридского Атлетико получил травму головы в матче против Депортиво.

В матче против Депортиво Фернандо Торрес рухнул на газон в бессознательном состоянии после того, как получил удар в затылок в борьбе с Алексом Бергантиньосом.

Нападающий потерял сознание в воздухе и сильно ударился лицом об газон. Несколько игроков сразу подбежали к Фернандо, чтобы не дать тому проглотить язык, после чего на газоне появились врачи.

В итоге испанского нападающего унесли с поля Риасора на носилках под аплодисменты фанатов. Некоторые игроки не могли сдерживать слез.

"Фернандо Торрес получил черепно-мозговую травму. Он был доставлен в больницу для медицинского обследования. Он проведет ночь в больнице под наблюдением врачей", — гласит заявление Атлетико в Твиттере.