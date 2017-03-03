Гола Иборры в первом тайме оказалось достаточно для Севильи, чтобы взять три очка в домашнем матче против Атлетика.
twitter.com/LaLiga
03 марта 2017, 00:28
Севилья — Атлетик 1:0
Голы: Иборра, 14
Севилья: Рико — Мариано, Рами, Меркадо, Эскудеро — Насри, Краневиттер, Иборра, Корреа (Васкес, 63) — Йоветич (Бен Йеддер, 78), Виетто (Монтоя, 78)
Атлетик: Ирайсос — Боведа (Сусаета, 69), Альварес, Эчеита, Саборит — Сан Хосе, Бенат (Итурраспе, 61) — Лекуэ, Гарсия, Муниан (Вильялибре, 84) - Уильямс
Предупреждения: Йоветич, Мариано, Меркадо, Насри, Корреа, Краневиттер — Сусаета, Эчеита
На 14-й минуте Йоветич не реализовал пенальти (вратарь)