Испания

Нападающий Атлетико Фернандо Торрес прокомментировал свое состояние.

Вчера в матче против Депортиво (1:1) после столкновения с Алексом Бергантиньосом 32-летний испанец потерял сознание и рухнул на газон. Футболиста унесли со стадиона на носилках, а потом отвезли в больницу.

Однако сейчас состояние Торреса заметно улучшилось.

"Спасибо всем за беспокойство и сообщения поддержки. Это был просто испуг. Я надеюсь вернуться очень скоро", — написал футболист в Твиттере.

В этом сезоне за Атлетико Фернандо провел 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 5 ассистами.

