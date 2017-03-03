Нападающий Атлетико Фернандо Торрес прокомментировал свое состояние.
Фернандо Торрес, Getty Images
03 марта 2017, 07:43
Вчера в матче против Депортиво (1:1) после столкновения с Алексом Бергантиньосом 32-летний испанец потерял сознание и рухнул на газон. Футболиста унесли со стадиона на носилках, а потом отвезли в больницу.
Однако сейчас состояние Торреса заметно улучшилось.
"Спасибо всем за беспокойство и сообщения поддержки. Это был просто испуг. Я надеюсь вернуться очень скоро", — написал футболист в Твиттере.
В этом сезоне за Атлетико Фернандо провел 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 5 ассистами.