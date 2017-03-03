Испания

Нападающий Барселоны Луис Суарес рассказал о своем партнере по команде Лионеле Месси, а также о своих переговорах с мадридским Реалом перед уходом в стан каталонцев.

Уругваец считает, что Месси является лучшим футболистом всех времен.

"Месси лучший футболист в истории", — приводит слова Суареса Onda Cero.

"Он также отличный футболист, который хорошо меня встретил, когда я перешел в Барселону".

Суарес переехал в Каталонию после впечатляющего сезона в Ливерпуле, но все могло сложиться иначе. Вместо того, чтобы играть бок о бок с Месси, Суарес мог отправится на Бернабеу к Криштиану Роналду.

"Были переговоры с Реалом, но я не сомневался, когда появился вариант с Барселоной", — сказал Луис.

В этом сезоне 30-летний нападающий провел за Барселону 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и отдал 13 голевых передач.