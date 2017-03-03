Испания

Лидер Барселоны Лионель Месси настоятельно рекомендует руководству клуба назначить новым тренером команды Хорхе Сампаоли.

В то время, как Барселона усиленно рассматривает возможные кандидатуры на замещение освобождающейся летом должности главного тренера, главная звезда каталонского гранда Лионель Месси уже сделал свой выбор.

Как сообщает Diario Gol, аргентинец настоятельно рекомендует руководству клуба своего соотечественника Хорхе Сампаоли, нынче работающего с Севильей. Есть информация, что одним из условий продления Месси контракта с Барселоной, наряду с привлечением целого ряда новых игроков, является и кандидатура главного тренера. Зная, насколько весомо мнение Лео на Камп Ноу, можно предположить, что теперь Сампаоли становится фаворитом в борьбе за место на тренерском мостике Барсы.

Месси и Сампаоли не только соотечественники, но и являются воспитанниками одного и того же клуба — Ньюэллс Олд Бойз. Кроме того, у тренера и футболиста достаточно теплые личные отношения.