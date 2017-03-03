Испания

Главный тренер Атлетико прокомментировал эпизод со своим нападающим во время матча с Депортиво

"Это было жесткое падение. Я слышал хруст со скамейки запасных, но не знал, что это была шея. Все это выглядело очень страшно. Желаю Торресу скорейшего выздоровления", — цитирует Симеоне Goal.com.

В матче против Депортиво (1:1) после столкновения с Алексом Бергантиньосом 32-летний испанец потерял сознание и рухнул на газон. Футболиста унесли со стадиона на носилках, а потом отвезли в больницу.

Позже сам Фернандо порадовал болельщиков, сообщив, что с ним все хорошо.

Отметим, что Торреса уже выписали из больницы. Форвард прошел МРТ, которое не выявило у испанца черепно-мозговую травму.

В ближайшие двое суток он должен соблюдать покой.