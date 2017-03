Вчера в матче против Депортиво нападающий Атлетико Фернандо Торрес получил удар по затылку и рухнул на газон в бессознательном состоянии. Сразу же игрока доставили в больницу и всю ночь он провел под наблюдением врачей.

Утром стало известно, что состояние Фернандо заметно улучшилось, а сам игрок сообщил, что отделался лишь небольшим испугом.

Как информирует официальный сайт Матрасников, несколько часов назад Торреса выписали из больницы.

Форвард прошел МРТ, которое не выявило у испанца черепно-мозговую травму.

В ближайшие двое суток Торрес должен соблюдать покой.

Таким образом, можно сделать вывод, что Торрес не поможет партнерам по команде в воскресном матче против Валенсии.

Back on his feet and with a smile 🙌 (🎥: @adriancandal) pic.twitter.com/tcHMSEyUPh