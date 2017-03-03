Испания

Наставник Севильи Хорхе Сампаоли прокомментировал слухи, связывающие его с работой в Барселоне.

Несколько дней назад наставник Барселоны Луис Энрике объявил об уходе из Барселоны. В связи с этим в прессе с каждым днем появляется все больше кандидатов на пост наставника блаугранас.

Больше других в прессе пишут о кандидатуре Хорхе Сампаоли, который нынче трудится в Севилье.

"Работа в Барселоне? На этот вопрос нет ответа, потому что этого вопроса и вовсе не существует", — сказал Сампаоли на пресс-конференции после победы над Атлетиком (1:0).

"Я не имею ни малейшего понятия о чем идет речь. На этой стадии сезона нет абсолютно никакого смысла говорить о потенциальных кандидатах".

"Я до смерти связан с работой в Севилье", — добавил аргентинский специалист.