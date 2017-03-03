Испания

В конце апреля в столице Ливана состоится поединок между легендарными футболистами испанских Барселоны и Реала.

Как информирует официальный сайт блаугранас, 28 апреля в городе Бейруте, который является столицей Ливана, пройдет матч между легендами Барселоны и Реала.

Пока что состав команд неизвестен, однако точно за Барселону сыграет экс-игрок команды Роналдиньо.

Тренером сине-гранатовых станет Хосе Мария Бакеро, который выступал за Барселону в период с 1988 по 1997 года.

Пресс-служба Барселоны отмечает, что поединок против Реала станет вторым матчем для команды легенд. В апреле прошлого года ветераны сине-гранатовых играли против сборной экс-футболистов из Мексики.

Отметим, что недавно было объявлено, что 30 июня на Камп Ноу состоится матч легенд Барселоны и Манчестер Юнайтед. Также стороны запланировали провести и ответную игру на Олд Траффорд. Он состоится 2 сентября.