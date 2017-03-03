Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матчей двадцать шестого тура испанской Ла Лиги.

Расписание тура:

Матч тура

Барселона — Сельта

Суббота, 21:45, Барселона, Камп Ноу. Арбитр встречи — Хиль Мансано.

Прямая трансляция: Футбол 1

Результат первого круга: 3:4 (Пике, 58, Неймар, 64 (с пенальти), Пике, 87 — Систо, 22, Аспас, 31, Матье, 33 (в свои ворота), Эрнандес, 77)

Ориентировочные составы:

Барселона: тер Штеген — Рафинья, Умтити, Пике, Альба — Бускетс, Иньеста, Ракитич — Месси, Суарес, Неймар

Сельта: Бланко — Мальо, Кабрал, Ронкалья, Хонни — Диас, Радоя — Васс, Эрнандес, Систо — Аспас

Не сыграют: Видаль, Матье — Фонтас

У Барселоны есть должок перед Кельтами, ведь в первом круге "сине-гранатовые" пропустили на Балаидосе 4 гола, а это случается с командой Энрике крайне редко. Сельта в прошлом туре свела вничью домашний поединок с Эспаньолом (2:2), тогда как Барселона также дома покуражилась со Спортингом из Хихона (6:1). После этого матча на пресс-конференции произошло событие, которое взбудоражило весь футбольный мир. Наставник блаугранас Луис Энрике объявил об уходе из команды по окончании текущего сезона. Весьма неожиданное решение.

Отметим, что после прошлого тура Барселона впервые за долгое время возглавила турнирную таблицу Ла Лиги, так как Реал в матче с Лас Пальмасом (3:3) потерял очки. Уже в следующую среду Барсе предстоит дома сразиться с ПСЖ в рамках Лиги чемпионов, что может сыграть с командой злую шутку в матче с Сельтой. В первом поединке каталонцы были уничтожены парижанами со счетом 4:0, так что наверняка сейчас в испанской команде все мысли о камбэке и мести ПСЖ.

прогноз 2:1

Бетис — Реал Сосьедад

Пятница, 21:45, Севилья, Бенито Вильямарин. Арбитр — Иглесиас Вильянуэва.

Прямая трансляция: Футбол 2

Результат первого круга: 0:1 (Вела, 63)

Не сыграют: Хосе Карлос, Пардо — Мартинес, Агиррече, Виллиан Хосе, Хуанми

Реал Сосьедал продолжает вести борьбу за место в Лиге чемпионов, тогда как Бетис находится не так далеко от зоны вылета. В прошлом туре Сосьедад драматично потерял очки в матче с Эйбаром (2:2), пропустив с пенальти уже на 93-й минуте матча. Бетис, в свою очередь, добился волевой победы над Малагой, которую продолжает лихорадить.

Нет сомнений, что в предстоящем поединке гости изо всех сил попытаются добиться победы и будут действовать первым номером, а учитывая плотность в верхней части турнирной таблице очень хочется, чтобы так и произошло.

прогноз 2:3

Леганес — Гранада

Суббота, 14:00, Леганес, Бутарке. Арбитр — Мартинес Мунуэра

Прямая трансляция: Футбол 2

Результат первого круга: 1:0 (Шимановский, 76)

Не сыграют: Ибаньес, Серантес, Коне, Тимор, Альберто, Буэно, Тито — Кравец, Гастон, Уче

Под вопросом: Рамос — Соньер, Ортега

Поединок команд, которые в этом сезоне наверняка будут до последнего тура вести борьбу за сохранение прописки в элитном испанском дивизионе. Учитывая игру Леганеса и Гранады в последних турах, предпочтительнее шансы на победу выглядят у гостей. Однако не стоит сомневаться, что Леганес сделает все для победы со своей стороны.

Все мы помним недавний матч этой команды против Депортиво, который весьма неожиданно завершился победой Леганеса со счетом 4:0. Этот коллектив умеет настраиваться на отдельно взятый матч, так что недавние успехи Гранады совсем ничего не гарантируют команде. К сожалению, гостям в этом поединке не поможет украинский форварда Артем Кравец, который только вчера приступил к полноценным тренировкам. Пока что игрок сборной Украины не готов выйти на поле.

прогноз 0:0

Эйбар — Реал

Суббота, 17:15, Эйбар, Ипуруа. Арбитр – Гонсалес Гонсалес.

Прямая трансляция: Футбол 2

Результат первого круга: 1:1 (Рико, 6 — Бэйл, 17)

Не сыграют: Нано, Риесго, Гарсия, Лежен — Варан, Бэйл

Под вопросом: Хунка, Рико — Коэнтрау, Данило, Роналду, Карвахаль

В первом круге Реал не смог обыграть Эйбар на Сантьяго Бернабеу, но тогда команда была на ходу. Сейчас же дела у Сливочных обстоят значительно хуже. В последних трех матчах Примеры подопечные Зидана победили лишь в одном, когда на последних минутах был обыгран Вильярреал. На неделе бланкос в меньшинстве каким-то чудом умудрились вырвать ничью у Лас Пальмаса, хотя на 85-й минуте поединка счет был 1:3 не в пользу Реала.

Сейчас мадридцам нужно кровь из носу побеждать Эйбар, ведь если Реал продолжит терять очки, то о первом месте можно будет забыть уже к концу марта. В Эйбаре мало кому бывает просто и Реал наверняка не станет исключением. Футболисты мадридской команды сейчас очень злые, что может как помочь им, так и сыграть с ними злую шутку. Вопрос в том, сможет ли Эйбар воспользоваться нынешней уязвимостью соперника и ударить по самым больным местам.

Сегодня стало известно, что поединок против Эйбара могут пропустить основные футболисты Сливочных. Речь идет о Криштиану Роналду и Даниэле Карвахаля, которые на сегодняшней тренировке команды занимались вне общей группы.

прогноз 1:1

Вильярреал — Эспаньол

Суббота, 16:30, Вильярреал, Эль-Мадригал, Арбитр – Де Бургос Бенгоэчеа.

Прямая трансляция: Футбол 1

Результат первого круга: 0:0

Не сыграют: Анхель, Асенхо — Баптистао, Санчес, Наварро

Под вопросом: Коста, Сансоне, Лопес, Черышев (все — Вильярреал)

Вильярреал из последних 16 матчей против Эспаньола проиграл лишь однажды. Сейчас Желтая Субмарина ведет погоню за Сосьедадом и Атлетико в турнирной таблице, так что любая потеря очков — непозволительная роскошь.

В то же время, Эспаньол вряд ли готов сдаться без боя и наверняка рассчитывает как минимум на ничью в этом поединке. В целом, Попугаи сейчас находятся весьма в неплохой форме и недооценивать эту команду не стоит. Эспаньол успешно выступает против коллективов, которые находятся ниже в турнирной таблице, а настоящие трудности у Попугаев появляются только в матчах против более именитых команд.

прогноз 2:1

Спортинг Х — Депортиво

Воскресенье, 13:00, Хихон, Эль Молиньон, Арбитр – Матеу Лаос.

Прямая трансляция: Футбол 1

Результат первого круга: 1:2 (Альварес, 65 — Борхес, 35, Бабел, 90+2)

Не сыграют: дос Сантос (Депортиво)

Под вопросом: Бурги, Аморебьета (оба — Спортинг Х)

Еще один поединок команд, борющихся за выживание. На неделе Спортинг был уничтожен Барселоной на Камп Ноу (1:6), однако никто в этом матче чуда от гостей и не ждал. Депортиво, в свою очередь, наконец заработал очки, а случилось это в поединке с мадридским Атлетико.

Вполне возможно, что эта ничья немного подняла моральный дух команды, но теперь Депору нужно обязательно брать очки в Хихоне. Интересно, что Депортиво не может победить вот уже в 13-ти выездных матчах Ла Лиги кряду. Быть может, настало время прервать эту неутешительную серию?

прогноз 0:1

Атлетико — Валенсия

Воскресенье, 17:15, Мадрид, Висенте Кальдерон, Арбитр – Эстрада Фернандес.

Результат первого круга: 2:0 (Гризманн, 63, Гамейро, 90+3)

Не сыграют: Фернандес, Тьяго, Годин, Торрес — Морено, Нани

Под вопросом: Хуанфран — Мина, Монтойя

После неудач в последних двух турах отставание Атлетико от первого места, на котором на данный момент обосновалась Барселона, достигло уже 11 очков. Кроме того, расстояние до третьего места, которое гарантирует выход в Лигу чемпионов, составляет целых 9 очков. Понятно, что Матрасники будут бороться до конца и постараются настигнуть тройку лидеров, однако в это уже верится с трудом.

Сейчас команде Симеоне нужно позаботиться о том, как бы не упустить четвертую строчку, ведь мадридцам в спину дышат Сосьедад и Вильярреал. Терять очки больше нельзя. В этом туре на Висенте Кальдерон заглянет Валенсия, которая в последнее время вроде бы обрела стабильность. Однако эта стабильность касается домашних матчей, а вот в играх на выезде у Летучих мышей мало что получается.

Отметим, что вчера и сегодня весь мир очень переживал за здоровье форварда Атлетико Фернандо Торреса, который потерял сознание после столкновения с игроком Депортиво во вчерашнем матче. Сегодня же из Мадрида пришли хорошие новости — у Эль Ниньо не было обнаружено серьезных нарушений, и он был выписал из больницы. Однако, понятно, что в матче с Валенсией Фернандо не сыграет.

прогноз 2:0

Лас Пальмас — Осасуна

Воскресенье, 19:30, Лас Пальмас, Гран Канария. Арбитр – дель Серро Гранде.

Результат первого круга: 2:2 (Торрес, 7 (с пенальти), Леон — Гомес, 57, Гарсия, 90+1)

Не сыграют: Кастельяно, Македо, Монторо — Флано, Дигар, Тано, Х. Флано, М. Флано

Под вопросом: Ливая, Лопес (оба — Малага)

Осасуна продолжает проигрывать всем и вся и понемногу готовится к Сегунде. Здесь даже нет смысла говорить о каком-то футбольном чуде, ведь команда показывает крайне безобразную игру как дома, так и на выезде. Последний раз Осасуна побеждала еще в октябре 2016 года, и этот факт говорит сам за себя.

Лас Пальмас тоже в последнее время не блещет результатами, однако на этой неделе команде удалось увезти одно очко из Мадрида, где подопечные Кике Сетьена свели вничью матч с Реалом (3:3). При этом гости выигрывали со счетом 3:1, но Сливочные умудрились дважды отличиться в последние минуты встречи. Сейчас самое время для Лас Пальмаса добиться трех баллов.

прогноз 3:0

Атлетик Б — Малага

Воскресенье, 21:45, Бильбао, Сан Мамес. Арбитр — Альварес Искьердо.

Прямая трансляция: Футбол 2

Результат первого круга: 2:1 (Рамирес, 82, Дуда, 83 — Адурис, 3)

Не сыграют: Адурис, Кепа, Де Маркос, Мерино — Кузманович, Ресио, Коне, Эн Незири



Под вопросом: Баленсиага, Ляпорт — Хуанпи

Баски все еще надеяться зацепиться по итогам сезона за место в еврокубках, а в этом контексте домашний матч с Малагой имеет большое значение. Если же команда всерьез рассчитывает на место в Лиге Европы, то в таких поединках следует обязательно добиваться трех очков. Малага не может победить вот уже в 16-ти выездных матчах Примеры и видится, что на этот раз ситуация не изменится. В то же время, Бильбао не знает горечи поражений в родных стенах на протяжении 12 матчей.

прогноз 2:1

Алавес — Севилья

Понедельник, 21:45, Витория-Гастейс, Мендисорроса. Арбитр — Трухильо Суарес.

Результат первого круга: 1:2 (Лагардия, 84 - Бен Йеддер, 74, 90)

Не сыграют: Собрино, Алексис, Катаи, Торрес — Тремулинас, Крон-Дели, Насри

Под вопросом: Мендес — Витоло

Нервионцы не перестают радовать болельщиков победами и продолжают погоню за Реалом и Барселоной. Сейчас Севилья является реальным претендентом на чемпионство, так что считаться с этой командой будут абсолютно все коллективы.

В этом туре Севилье будет противостоять Алавес, который находится в середине турнирной таблице. Вполне возможно, что в конце сезона нынешний наставник Севильи Хорхе Сампаоли покинет клуб ради более привлекательной работы, так что из текущего сезона футболистам Нервионцев нужно выжимать абсолютный максимум.

прогноз 1:3

Александр Пузик, Football.ua