Испания

Благотворительный фонд нападающего Барселоны Лионеля Месси отправит странам со всего мира 3 тысячи доз медикаментов для борьбы с гепатитом С.

Гепатит С – острое, хроническое заболевание печени. По различным оценкам, примерно 150 млн человек во всем мире страдают от этой болезни.

Благотворительный фонд Месси отправит 1000 доз для лечения гепатита в родную для Месси Аргентину. Еще 2 получат страны со всего мира. Препараты будут переданы пациентам с ограниченными финансовыми возможностями.

"Это еще один шаг к улучшению мира. Мы следуем целям, установленным моим фондом. Я решил присоединиться к борьбе против гепатита С", — заявил Месси.

Недавно форвард пожертвовал 25 000 доз медикаментов в Египет.

"Все, чего я добился в последние 2 года, ничего не значит, если мы не сможем в первую очередь изменить жизни людей", — отметил Лионель.

Стоит отметить, что Месси уже около 7 лет является Послом доброй воли UNICEF.