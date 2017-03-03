Испания

Руководство Барселоны решило отложить покупку правого защитника до лета.

Из-за серьезной травмы Алейша Видаля Барселона имела право подписать правого защитника вне трансферного периода.

Тем не менее, руководство каталонского клуба решило, что эта идея не стоит затрат, о чем проинформировало главного тренера Луиса Энрике.

До конца сезона Барселоне предстоит сыграть еще 13 матчей Ла Лиги, плюс финал Копа дель Рей и как минимум еще один матч в Лиге чемпионов, но клуб решил отложить покупку правого защитника до лета.