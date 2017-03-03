Испания

Football.ua о том, почему Барселоне следует воспользоваться проторенной дорожкой и отправиться в поисках тренера в Севилью.

Луис Энрике покинет Барселону. Кто-то вздохнет с облегчением, ведь "с такой командой выигрывать может каждый" (а в поражениях почему-то виноват тренер, ну да ладно, речь не о том). Кто-то вспомнит 8 трофеев за 2 сезона и вздохнет с грустью. Как бы там ни было, на смену дискуссиям о будущем Энрике пришли разговоры о том, кто же станет его преемником в Барселоне.

В СМИ упоминают самые различные варианты: тут и вполне "рабочие" (Эрнесто Вальверде и Эусебио Сакристан), и несколько менее вероятные экс-игроки Барселоны (Рональд Куман, Лоран Блан, Франк де Бур), и просто громкие имена (Арсен Венгер, Юрген Клопп и Массимилиано Аллегри – ах, сколько же просмотров на них было получено!), и даже невероятный (Маурисио Почеттино, экс-игрок и бывший тренер Эспаньола, между прочим).

Но есть и еще один специалист, который кажется практически идеальным. Имя ему – Хорхе Сампаоли. Чуть ли не главный аргумент против этого назначения – отсутствие "сине-гранатового прошлого" у Хорхе. Но помешало ли это руководству клуба не так давно назначить Херардо Мартино?

Сампаоли – из тех тренеров, которые приносят результат. Еще с Универсидадом он выиграл две Апертуры и Клаусуру в Чили (упрощенно говоря – чемпионаты, который длятся по полсезона), прибавив к ним победу в Копа Судамерикана (второй по значимости клубный турнир Южной Америки). Не впечатляет? Когда кто-то будет потешаться с Лионеля Месси, проигравшего два финала Копа Америка с Аргентиной, знайте, что в первом случае чилийцев тренировал не кто иной, как Хорхе Сампаоли. Тот триумф, к слову, стал первым в истории Чили за всю 99-летнюю историю турнира.

Хорхе Сампаоли отлично проявил себя в Севилье. Казалось бы, заменить Унаи Эмери, выигравшего 3 Лиги Европы за 3 года, будет невероятно сложно, но много ли болельщиков сейчас горюет о баске? 4-й победы в Лиге Европы, конечно, не будет, но кто этому огорчен? Команда вышла из группы Лиги чемпионов и имеет неплохие шансы на четвертьфинал турнира – чем не праздник для болельщика?

И пусть в Лиге чемпионов успех еще можно списать на не самых грозных соперников – в этом году Нервион в группе снова играл с Ювентусом, однако вместо Манчестер Сити и Боруссии М достались Лион и Динамо З. Но такой трюк точно не удастся проделать с Ла Лигой – позади почти 2/3 дистанции, а подопечные Сампаоли ведут борьбу за чемпионство с Барселоной и Реалом. Конечно, в чемпионство Севильи верится с трудом – ну прямо как в случае с Атлетико в сезоне 2013/2014. Есть сомнения, что Хорхе сможет дать результат в Барселоне?

Еще один талант Сампаоли – работа с игроками. Матиас Краневиттер, Самир Насри, Пабло Сарабия, Лусиано Вьетто, Стеван Йоветич – это все добротные игроки, но они все ранее не соответствовали ожиданиям – кто-то не мог раскрыться в той мере, что от него ожидалась, а в кого-то уже начинали терять веру фанаты. Тем не менее, каждый из них сделал вклад в нынешние успехи команды. Разве стал бы лишним такой тренерский талант в Барселоне, где никак не заиграют в полную силу многомилионные Алейш Видаль, Арда Туран, Лукас Динь, Пако Алькасер, а также чемпион Европы Андре Гомеш, не критиковать которого – моветон среди фанатов?

Требовательные фанаты Кулес наверняка будут довольны тем атакующим футболом, который исповедует Хорхе. "Есть футболисты, которые относятся к своей работе как офисные сотрудники, но я пытаюсь вернуть им страсть", – сказал однажды Хорхе, который сам кричит весь матч как Юрген Клопп, пинает бутылки в лучших традициях Жозе Моуриньо, зарабатывает удаления как Арсен Венгер и сидит на деревьях как Хорхе Сампаоли (на заре своей карьеры Сампаоли нельзя было наблюдать за игрой своей команды со стадиона, так он вылез на дерево и делал это оттуда). А разве не потерю мотивации называют среди главных причин неудач Барселоны?

Конечно, можно вспомнить, что у Сампаоли на руках действующий контракт с Севильей. Ровно такой же контракт наемного сотрудника, как и у футболистов – и что, это мешает трансферам? Президент Севильи Хосе Кастро почти 2 недели назад заявил, что клуб предложил продлить контракт тренеру, но почему-то соглашение еще не продлили, а сам Сампаоли утверждает, что этого разговора еще просто не было. Но гораздо важнее другое – в нынешнем контракте прописана клаусула Сампаоли. Барселона может заплатить всего полтора миллиона евро и заполучить Хорхе. Смешная сумма для клуба, где, например, Неймар получает раз в 20 больше за год.

Уже после увольнения Энрике Сампаоли заявил, что "предан Севилье до смерти", но в футболе слова слишком часто расходятся с делом. Чуть раньше Хорхе, к примеру, дипломатично высказался в духе, что никакой тренер не отказался бы от работы в Барселоне. Слова словами, но соблазн здесь и сейчас тренировать одну из лучших команд мира может оказаться слишком сильным.

Стоит отметить, как хорошо налажены связи между Барселоной и Севильей: навскидку вспоминаются Дани Алвес, Адриано Корейя, Сейду Кейта, Иван Ракитич, Алейш Видаль — все они отправились из Севильи в Барселону. В обратную сторону тоже были трансферы, правда, поскромнее — лишь аренды Жерара Деулофеу да Дениса Суареса. В любом случае, переговорщики Барселоны будут знать, как убедить Нервион отпустить аргентинского наставника.

Кроме футбольной составляющей, в пользу Сампаоли говорит и маркетинговый аспект. Имя Хорхе сейчас на слуху, его работа в Севилье вызывает всеобщий интерес и восторг. Назначением Сампаоли Барселона в очередной раз докажет, что является клубом, привыкшим брать все самое лучшее. Да и в Чили наверняка каталонцы обзаведутся новыми поклонниками, если их возглавит человек, подаривший стране первый в истории триумф на крупном турнире.

Ну и напоследок – цитата для любителей теорий заговора и того, что в Барселоне делами заправляет всем известный футболист. "Нужно учредить два Золотых мяча, один для него и второй – для всех остальных. С момента появления он был намного лучше всех и это ошибка – сравнивать несравнимое". Думаю, не стоит говорить, кто имеется в виду?