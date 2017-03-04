Испания

Легендарный нападающий Барселоны Христо Стоичков считает, что следующим тренером каталонцев должен стать Хорхе Сампаоли.

В среду Луис Энрике заявил, что покинет пост тренера Барселоны по завершению нынешнего сезона.

Среди возможных кандидатов назывались Рональд Куман, Маурисио Почеттино и Эрнесто Вальверде. Но Стоичков уверен, что идеальным вариантом для "блаугранас" станет Хорхе Сампаоли, отлично зарекомендовавший себя в сборной Чили и Севилье.

"Если бы это зависело от меня, то я бы назначил тренером Барселоны Сампаоли", — заявил Стоичков Diario Ole.

"Было нелегко добиться с Чили того, что добился он. Победа на Копа Америка в 2015 была просто фантастической".

"Его следует назначить из-за характера победителя. В то же время, это решение, которое нужно тщательно обдумать".

Что касается самого Хорхе, то ранее он не исключал возможность работы с Барселоной, а уже после того, как стало известно об уходе Энрике, заявил, что "связан с Севильей до смерти".