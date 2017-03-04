Испания

Валенсийцы решили оригинально поздравить женщин с Международным праздником.

Валенсия выйдет на предстоящий гостевой матч Примеры с Атлетико в новой форме, посвященной 8 марта. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

На футболке будет надпись в поддержку прав женщин, а также логотип организации, которая борется за эти права. Акция проводится специально в Международный женский день.

Атлетико сыграет с Валенсией на стадионе Висенте Кальдерон в Мадриде в воскресенье, 5 марта.