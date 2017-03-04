Испания

Мадридский Реал одержал уверенную победу в выездном матче 25-го тура против Эйбара (1:4).

В последний месяц мадридский Реал провел удручающие матчи как по игре, так и по результату. От большого отрыва в таблице не осталось уже и следа, что вынуждает тренерский штаб идти на кардинальные шаги.

На матч с Эйбаром Зидан выпустил полуосновной состав с Хамесом и Асенсио в старте. В то же время, в заявке не было ни Криштиану Роналду, ни Альваро Мораты.

Начало матча выдалось спокойным и без моментов. Но первую же атаку Реал воплотил в забитый гол. На 14-ой минуте Карим Бензема оказался первым после прострела Асенсио и вколотил мяч.

Следующий гол Реал забил через 10 минут. На этот раз Хамес Родригес подал со штрафного, а Бензема вновь оказался в нужном месте и подставил ногу.

На 30-ой минуте Бензема ассистировал Хамесу Родригесу, который в касание замкнул прострел француза. Вот такие простые и незамысловатые комбинации привели к тому, что за полчаса Реал решил вопросы о победе в этом матче. До конца первого тайма мадридцы еще имели пару моментов, но голкипер Эйбара несколько раз выручил.

Логично было предположить, что во втором тайме Реал уже не будет рваться вперед. Так оно и оказалось. Мадридцы отдали инициативу сопернику, который несмотря ни на что стремился забить хоть один гол.

В ходе одной из контратак гол на добивании забил Асенсио, который сам ассистировал Хамесу, но тот попал в штангу. Ну а Эйбар добился своего чуть позже. Подача с фланга окончилась голом Пеньи. Реал вновь не удержал ворота на замке, но впервые за долгое время одержал легкую победу. Достаточно важный успех в контексте формы мадридского клуба.

Эйбар — Реал Мадрид 1:4

Голы: Пенья, 72 — Бензема, 14, 25, Хамес, 29, Асенсио, 60

Эйбар: Йоэль — Капа, Рамис, дос Сантос, Луна (Арбилья, 55) — Эскаланте, Гарсия, Леон (Инуи, 87), Гонсалес (Ривера, 63), Пенья — Энрич

Реал: Навас — Данило, Пепе, Рамос, Начо — Хамес (Иско, 75), Каземиро, Модрич (Ковачич, 71) — Васкес, Бензема (Мариано, 67), Асенсио

Предупреждения: Эскаланте — Фернандес, Каземиро